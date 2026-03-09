Временно ограничение на движението по АМ „Струма“ за обезопасяване на скатове

Временно ще бъде променена организацията на движение по автомагистрала (АМ) „Струма“ в участък на територията на област Кюстендил през следващата седмица заради дейности по обезопасяване на скатове, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

От 9 до 13 март, в интервала от 8:00 до 17:00 ч., ще се извършва обрушване на скатове и поставяне на предпазна мрежа в отсечката между 52 и 54 километър на магистралата. Работите ще се изпълняват поетапно в двете платна, като временно ще бъде ограничавано навлизането в аварийната лента.

От пътната агенция призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, да следват поставената пътна сигнализация, да спазват необходимата дистанция и да избягват рискови изпреварвания.

Актуална информация за пътната обстановка и зимното поддържане на републиканската пътна мрежа може да бъде получена от интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“, както и денонощно на телефон 0700 130 20, допълват от агенцията.

В периода между 2 и 10 февруари имаше временна организация на движението между 16 и 19 километър на магистрала „Струма“ в област Перник заради обрушване на откоси в участъка.