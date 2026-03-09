„Срам ме е от заплатата ми“: В деня на пенсиите работещите в пощите на протест

Изплащането на пенсиите през март чрез „Български пощи“ трябва да започне днес (9 март). Според Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж пощенските станции изплащат пенсиите и добавките към тях в периода от 7-о до 20-о число на месеца, за който се отнасят. Когато тези дати са неработни дни, какъвто е случаят с едната от тях през този месец, изплащането извършва на първия работен ден след това. Изплащането ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция. Междувременно обаче КНСБ и част от нейните основни членове започват протестни действия, които ще се проведат в няколко града на страната в периода 9–12 март. Акциите са свързани с настояване за намиране на законодателно решение за осигуряване на 5% увеличение на основните месечни заплати от бюджета в секторите, финансирани на принципа на субсидията. Те не получиха ръст в първия вариант на т.нар. удължителен закон. Пръв ще започне протестът на работниците в „Български пощи“. Хората спират работа в деня, в който според графика за този месец следва да се раздават пенсиите.

От близо 7000 работещи в „Български пощи“, 5100 са на минимална заплата, каза във Варна вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов. Той бе в крайморския град, за да подкрепи протеста на служителите на дружеството, организиран от синдиката.

Денят, който си избраха работещите, не е случаен, посочи Капитанов. Той допълни, че вече имат притеснителни сигнали за възникнало напрежение между протестиращите и граждани, чиито пенсии се изплащат от днес. В момента се обсъждат варианти за смекчаване на протеста, тъй като това са жизненоважни средства за хората, каза Капитанов. По думите му дори да се намали времетраенето на протеста обаче, исканията на работещите в пощите остават.

Това е един от най-ниско платените сектори в страната, изтъкна вицепрезидентът на КНСБ. Той уточни, че исканията на протестиращите са още сега, с удължителния бюджет, възнагражденията им да бъдат повишени с 5 процента. По думите му нужните средства са 1,3 милиона евро. Когато започнат обсъжданията за редовния бюджет, ще настояваме заплатите да бъдат повишени още, защото така е справедливо, каза още Капитанов.

Русе

Служители от "Български пощи" протестираха за кратко в Русе. "Те искат увеличение с пет процента на заплатите си със задна дата - от 1 януари, тъй като не получиха ръст в първия вариант на т. нар. удължителен закон. Той се обсъжда отново и сега е моментът в него да попаднат тези около 2,5 млн. евро", обясни Боянка Димитрова - областен координатор на КНСБ в Русе. По думите ѝ условията за работа в "Български пощи" не са добри. "Заплащането е мизерно. В малките пощенски станции работят хора в условия, в които няма течаща вода и санитарни възли", каза Димитрова.

Юлияна Димитрова - председател на синдикалния съвет на КНСБ при Областната пощенска станция в Русе, каза, че повече от 80 процента от работещите в "Български пощи" получават малко над минималната работна заплата за страната.

"Това води до отлив на кадри. Лошото е, че млади хора не искат да работят при тези условия и за тази заплата. В област Русе има около 320 служители на "Български пощи". Надявам се този път наистина да бъдем чути и очакваме действия, а не обещания", обясни Димитрова.

Служители на "Български пощи" в Русе протестираха пред сградата на Централната поща в града. Те издигнаха и транспаранти с надпис - "Протест за достойно заплащане и по-добри условия на труд. Срам ме е от заплатата ми!