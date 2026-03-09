  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +8
Пловдив: +5 / +10
Варна: +5 / +9
Сандански: +8 / +13
Русе: +4 / +13
Добрич: +3 / +10
Видин: +6 / +13
Плевен: +6 / +13
Велико Търново: +4 / +13
Смолян: -1 / +5
Кюстендил: +4 / +11
Стара Загора: +3 / +9

Топъл и слънчев понеделник, между 10°С и 15°С

  • Сподели в:
  • Viber
Топъл и слънчев понеделник, между 10°С и 15°С
A A+ A++ A

Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд на места в низините и около водните басейни ще има мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София - около 12°.

В планините ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен, по високите части – до силен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 2°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Преди обяд ще има мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат 8°-9°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, съобщават от НИМХ.

#времето

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Времето
Последно от Времето

Всички новини от Времето »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?