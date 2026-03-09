Топъл и слънчев понеделник, между 10°С и 15°С
Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд на места в низините и около водните басейни ще има мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София - около 12°.
В планините ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен, по високите части – до силен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 2°.
По Черноморието ще преобладава слънчево време. Преди обяд ще има мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат 8°-9°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, съобщават от НИМХ.
