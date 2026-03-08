Отварят поетапно израелското въздушно пространство за отлитащи самолети с до 100 души на борда

Считано от 8 март 2026 г. започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за изходящи търговски полети, при определени условия. Това съобщават на сайта си от Министерството на външните работи.

На първо време, полети до различни дестинации от летище Бен Гурион в Тел Авив ще изпълняват само израелски авиокомпании, като местните власти препоръчват El Al, Israir и Arkia, а информация за възможностите е налична на интернет-страниците на самите авиокомпании.

На този етап, израелските власти установяват ограничение за максимум 100 пътници на полет. Въведено е и специално изискване към израелските граждани, напускащи Израел, да подписват декларация, че няма да се връщат в страната за период от поне 30 дни от датата на заминаване.

Предлаганата от Министерство на туризма на Израел възможност за извозване на краткосрочно пребиваващите в Израел чужди граждани до границата с Египет е налична, към момента, за понеделник, 9 март. Гражданите, които желаят да се възползват от нея, следва да се регистрират на следния линк: https://govforms.gov.il/.../touristsevacuationdata...

Възможността за напускане на Израел по суша, през Йордания и Египет, със самостоятелно организиран транспорт се запазва.

През изминалите дни българското посолство в Тел Авив оказа съдействие за извеждане по сухопътни маршрути от Израел на желаещите български граждани и остава на разположение при необходимост, в контекста на новите възможности за напускане на страната.

Контакт с мисията може да бъде осъществен на спешния телефонен номер: +972 54 595 4379 и + 972 54 764 0089, както и чрез електронната поща: Consulate.TelAviv@mfa.bg