Злато за гимнастика Давид Иванов на Световната купа
авид Иванов спечели златен медал на финала на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Баку (Азербайджан).
Европейският вицешампион за младежи на този уред от първенството в Римини (Италия) изигра отлично съчетанието си и получи най-високата оценка от 14.066 точки.
За Иванов това е първо златно отличие в кариерата от Световна купа при мъжете.
Втори се нареди Килиан ван дер Аа (Белгия) с 13.900, а трети е Джеси Муур (Австралия) с 13.866 точки.
Съдия за България на турнира е Илия Янев.
