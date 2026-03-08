  • Instagram
Марина Анастасова - европейски шампион в ски алпинизма при девойките

ISMF
България има европейски шампион в ски алпинизма. На Европейското първенство в Шахдаг, Азербейджан, Марина Анастасова спечели златния медал в дисциплината "скоростно изкачване" при девойките.

От клуба на Анастасова - "Тренелариум", посочват, че на състезателката й се е наложило да устои на напрежението, свързано със събитията в Близкия изток, и да остане фокусирана върху представянето си, за да даде максимума от себе си.

Очаква се българските участници в първенството да се завърнат утре сутринта, с полет през Истанбул.

По-рано тази седмица имаше атаки с дронове по Азербайджан, за които САЩ обвиниха Иран.

