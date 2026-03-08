Mirror гърми: Ванга е предрекла Трета световна и глобален обрат в световната власт през 2026-а

Българската мистичка Баба Ванга е направила тревожни предсказания за 2026 г., включително избухването на Третата световна война и големи промени в глобалната власт, пише Mirror.



Баба Ванга е отправила зловещо предсказание за тази година, свързано с катастрофална война и промяна в глобалната власт. С нарастването на световното напрежение, ескалацията на насилието в Близкия изток това изглежда се разгръща пред очите ни. Известната пророчица предвижда също екологична катастрофа и възход на изкуствения интелект, който да предизвика хаос.

Наричана „Нострадамус на Балканите“, тя е придобила популярност заради способностите си, като ѝ се приписва прогнозирането на събития като смъртта на принцеса Даяна. Макар пророчествата ѝ за 2026 г. да остават непотвърдени, предвиждането на Трета световна война тревожи мнозина.

Жената, за която се твърди, че е предсказала атаките от 11 септември, очаква бунтове и протести през 2026 г. Източници твърдят, че Баба Ванга е пророкувала голям конфликт, започващ през 2026 г., включващ значими световни сили. Този глобален конфликт ще се разпростре по континентите и ще предизвика период на политическа нестабилност и засилено международно напрежение.

Съобщава се, че Баба Ванга е предсказала, че Китай ще анексира Тайван и че ще има пряка конфронтация между Русия и Съединените щати. Това може да бъде свързано с друго нейно предсказание за трети глобален финансов срив или поне значителен икономически спад през 2026 г.

Това би могло да доведе до сривове на пазарите, висока инфлация или колапс на валути, което би направило разходите за живот във Великобритания, а и в цяла Европа още по-непоносими.

С това може да бъде свързан и залезът на Владимир Путин във властта. Баба Ванга е пророкувала появата на друг - нов руски лидер, през 2026 г. Това поражда въпроси за съдбата на Украйна, ако авторитарният режим на Владимир Путин падне. Влиятелната руска фигура, която ще промени международната политика, често е описвана като "Божи избраник" или глобален лидер. Той ще се издигне на власт през 2026 г.

Ясновидката, за която се твърди, че е предсказала наводненията във Великобритания през 2022 г., предвижда и природни бедствия през 2026 г. Точните места на тези торнада, цунами или земетресения остават неизвестни. Тя предвижда още опустошителна комбинация от сеизмична активност и вулканични изригвания, съчетани с екстремни климатични явления, които ще засегнат осем процента от земната повърхност.

Според някои тълкувания на пророчествата на Баба Ванга, тя е предвиждала, че изкуственият интелект ще започне да преобразява човечеството през 2026 г. Тя вярвала, че следващата година ще бъде моментът, в който изкуственият интелект ще революционизира индустрията и ежедневието завинаги. Това кара някои да се замислят как бихме могли да запазим независимостта си от така наречените мислещи машини, когато изкуственият интелект започне да поема всеки аспект от живота ни.

Баба Ванга вярва, че първата среща на човечеството с извънземен интелект ще се случи през ноември 2026 г. Тя предвижда навлизането на голям космически кораб в атмосферата на нашата планета. Тя също така изглежда намеква, че може да се осъществи контакт с неизвестна цивилизация, която вече се намира на Земята.