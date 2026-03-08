Петър Витанов: Радев няма да управлява с Борисов и Пеевски, целим промяна в модела

Партията на Румен Радев „Прогресивна България“ няма да управлява с Борисов и Пеевски, целим промяна в модела. Това заяви бившият евродепутат Петър Витанов, част от проекта „Прогресивна България“, в ефира на БНТ.

„Разговори за управление са възможни само с политически сили, които нямат нищо общо със статуквото, довело до протестите и кризата на управлението“, уточни Витанов.

По думите му формацията, свързвана с доскорошния президент Румен Радев, няма как да участва в коалиции с партии, които той определи като символ на досегашния модел на управление. Витанов подчерта, че голямата политическа битка на предстоящите избори ще бъде за промяна на системата и ограничаване на влиянието на този модел.

Витанов посочи, че стремежът на всяка партия е да управлява самостоятелно, но реалността често изисква разговори и коалиции. Според него такива разговори могат да се водят единствено с политически сили, които не са свързани със „статуквото“.

Той заяви, че формацията няма да участва в управление с Бойко Борисов и Делян Пеевски и определи подобни сценарии като „спекулации“. Според него основната цел е тези политически сили да не разполагат с достатъчно депутати, за да блокират бъдещи реформи.

„Голямата битка е да се намерят около 160 депутати, които да позволят реални промени – както в съдебната система, така и в Конституцията“, каза Витанов.

По думите му Радев се възприема от много граждани като реална алтернатива на сегашния политически модел. Витанов призова хората да излязат да гласуват, тъй като според него ниската избирателна активност е една от причините за продължаващото недоволство от политическата система.

„Дори негласуването е форма на гласуване. Ако хората искат промяна, трябва да участват“, подчерта той.

Витанов коментира и различните политически оценки за Румен Радев, като отбеляза, че в публичното пространство той едновременно е определян и като близък до либералните партии, и като „путинофил“. Според него подобни определения са част от политическата реторика и не отразяват реалната ситуация.

Бившият евродепутат съобщи, че подготовката на листите на „Прогресивна България“ е в напреднал етап, но все още не могат да бъдат обявени конкретни имена.

Той уточни, че процесът е силно компресиран заради кратките срокове за регистрация и подготовка за изборите. По думите му в листите ще участват както утвърдени публични личности, така и хора, които досега не са се занимавали с политика, но се ползват с обществено доверие. Витанов не потвърди спекулациите за конкретни кандидати за водачи на листи и заяви, че всички имена ще бъдат представени преди началото на кампанията.

По отношение на идеологическата ориентация Витанов подчерта, че „Прогресивна България“ не се определя строго в рамките на традиционното разделение между ляво и дясно.

„Аз лично съм ляв и винаги ще бъда ляв, но в тази формация има много широк спектър от мнения и хора. Не робуваме на идеологическа догматика“, каза Витанов, който беше член на БСП по времето на Корнелия Нинова.

Не зная какво е искала да каже г-жа Радева с поста си във фейсбук. Не бих търсил сензация и скандал, може би оповестяване на нейното разбиране, все пак тя е извън тези позиции с реденето на листи. Така коментира Петър Витанов станалия популярен пост на съпругата на Румен Радев: „Мене ме нема в целата схема“.

„Няма нищо енигматично в партийния и организационен процес на „Прогресивна България“. Никой не се крие и никой не създава ажиотаж с отсъствието си. Подготвяме листите, в които ще има много известни хора – някои дори не са се занимавали с политика досега. Не се стремим да създадем облак от неясноти.“

Витанов бе категоричен, че не е готов да каже конкретни имена в листите на коалицията, с която ще се представи Румен Радев.