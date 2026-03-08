Лама Иво и останалите ликвидирани заради флашка с биткойни за € 8 млн.?

Флашка с биткойни и други криптовалути на обща стойност 8 милиона евро, съхранявана от Ивайло Калушев или от дясната му ръка Ивайло Иванов – Ивей, е изчезнала безследно след масовата смърт на рейнджърите от хижа „Петрохан“. Това научи сензационно „Уикенд“ от техни почернени близки. Според думите им МВР умишлено игнорира версията, че будисткия гуру Калушев, Ивайло Иванов – Ивей, Дечо Илиев, Пламен Статев, 22-годишния Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев не са сложили сами край на живота си, а са били ликвидирани, като екзекуторите им са отнели чрез мъчения хардуерния портфейл.

Близки до рейнджърите от хижа „Петрохан“ разкриват пред „Уикенд“, че тарторът на сдружението „Национална агенция за контрол на защитените територии“ Ивайло Калушев в последните 5 години е обръщал в критповалута приходите на организацията и постъпилите дарения от богати съмишленици, които може да се окажат в размер на милиони левове.

Сред

частните дарители на НПО-то на лама Иво

са кметът на София Васил Терзиев, превел преди година 80 000 евро за покупката на електрически моторни шейни по сметка на Ивайло Иванов – Ивей, бизнес дамата Саша Безуханова, както и още десетки богати българи. Даренията обаче не са отразени във финансовите отчети на сдружението и фирмата на Ивайло Калушев. Като най-голям дарител на будитския гуру е сочена София Андреева, която призна, че е дарила общо над 1 милион евро на организацията през годините. Дни след масовата смърт на рейнджърите София Андреева обвини собствения си син Валери като моралния убиец на Ивайло Калушев и останалите, тъй като пуснал сигнал за педофилия в ДАНС и в ГДБОП. Дарените средства на София Андреева също не фигурират в отчетите на неправителствената организация на Ивайло Калушев. Смята се, че далеч повече от обявените „около 80 000 евро” е дарил и кмета на София Васил Терзиев. Според източник на „Уикенд”, той е дал над 250 000 евро на организацията в последните 3 години, като сумите са били превеждани по личните банкови сметки на рейнджърите.

„За парите отговаряше Ивайло Иванов – Ивей, който според разследващите от МВР и прокуратурата се е

самоубил с два изстрела в главата

на хижа „Петрохан“ заедно със самопрострелялите се в слепоочията Дечо Илиев и Пламен Статев. Средствата бяха обръщани в криптовалута, а дигиталния портфейл се съхраняваше от Ивей. Достъп до флашката с парола имаха единствено той и Ивайло Калушев. След смъртта им флашката, в която се съхраняваше криптовалута на стойност около 8 милиона евро, изчезна безследно и едва ли някога ще бъде открита“, разкрива човек от обкръжението на убитите край хижа „Петрохан“ и под връх Околчица. Както е известно, биткойните трудно могат да се проследят.

Съмненията, че Калушев и хората му са ликвидирани, а не са се самоубили, се подхранват от отказа на прокуратурата да освободи тялото на гуруто и на откритите с огнестрелни рани в главите в кемпера му под връх Околчица Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев. Разследващи твърдят, че телата са задържани за допълнителни експертизи и с цел да се установи точния час на смъртта им. Близките на покойниците обаче се съмняват, че се подготвя фалшификация с аутопсиите и че първоначалните резултати от експертизите установили, че

15-годишния Сашко е застрелян последен

и следователно не е ликвидиран от своя духовен учител Ивайло Калушев, докато е бил в молитвена поза.

Разследващ полицай, с когото „Уикенд“ разговаря, отрече МВР и прокуратурата да са открили мистериозната флашка с биткойни при огледите на хижа „Петрохан“ и в кемпера на Калушев, флашки били открити в лятната къща на организацията в странджанското село Българи, но в тях се съхранявали само файлове със снимки, а не криптовалута.

Разследващите обаче не изключват версията

флашката с биткойни за 8 милиона евро

да е съхранявана на друго място, или пък да е била прибрана от свързания с неправителствената организация на Калушев и негов пръв ученик Деян Илиев – Мексиканеца.

Деян Илиев е човекът, който пръв посети хижа „Петрохан“ след трагедията и откри труповете на Ивайло Иванов – Ивей, Дечо Илиев и Пламен Статев. Въпреки статута му на ключов за разследването свидетел, който години наред е поддържал близки отношения с Калушев и с останалите, Илиев беше оставен да си тръгне необезпокояван от България заради пропуск на криминалистите и прокуратурата, след като беше задържан за срок от 24 часа.

В първите си показания пред разследващите, дадени непосредствено след откриването на телата край хижата, Деян Илиев казва, че около 15 часа на 1 февруари е изпратил съобщение до Ивайло Иванов, че на пътя до хижата е видял

спрели „АТВ-та и около десетина човека“.

Деян Илиев свидетелства, че около „19,45-19,50 получих съобщение от Ивайло Калушев, което звучеше притеснително – нещо като прощално писмо“. По думите му „съобщението звучеше като: сбогом, приятелю, ние много се уморихме и нямаме повече сили“ и „върни се в Мексико“. Илиев казва, че съобщенията не са запазени, защото телефонът му е настроен да ги изтрива автоматично. По думите на свидетел №1, той пробвал да се свърже с Калушев и останалите трима мъже в хижата, но телефоните им са били изключени или са извън обхват.

„Това беше много странно, защото хижата по принцип имаше покритие на операторите и само на определени места сигналът се губеше“. Деян Илиев казва, че не е отишъл до хижата, „защото атмосферните условия бяха станали много лоши – силен снеговалеж“.

Добавя, че на 2 февруари е получил

обаждане от майката на Ивайло Калушев,

която му е казала, че „била получила някакво съобщение с много притеснително съдържание от него“. Качил се е до хижа Петрохан около 9,30 часа. Деян Илиев свидетелства, че „по стълбите за втория етаж и в самото фоайе на първия етаж по земята имаше разпръснати много гилзи – може би десетки на брой, точно като на филм с голяма престрелка“.

Според криминалистите, гилзите са били разпръснати от Ивайло Иванов, Дечо Илиев и Пламен Статев по време на умишленото опожаряване на хижата и преди груповото им самоубийство.

След като беше пуснат от ареста, Деян Илиев и мексиканската му съпруга Лолита напуснаха скоропостижно България и според неофициална информация вече се намират в Мексико. Засега остава мистерия дали Деян е открил и прибрал флашката с биткойни, след което светкавично е организирал бягството си от България, или хардуерния портфейл с 2 милиона евро е бил взет от евентуалните екзекутори на рейнджърите от хижа „Петрохан“.

Същевременно един от най-близките хора на „лама Иво” – продуцента Асен Асенов, който от години живее в Италия, обяви, че се чувства застрашен и смята, че живота му е в опасност. По тази причина той отказва да се върне в България и да бъде разпитан от следователите. Твърди, че би дал показания единствено в присъствието на френския президент Еманюел Макрон.