Борисов: ГЕРБ ще подкрепи удължителния бюджет без промени

ГЕРБ ще подкрепим удължителния закон за бюджета във вида, в който е внесен от служебното правителство, за да не се блокира работата на държавата и да не се създават основания за политически обвинения. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов пред депутати, като обръщението беше излъчено на живо във Facebook.

Борисов подчерта, че служебното правителство не търси мнозинство в парламента и целта му е да прехвърли отговорността за бюджета върху другите партии, ако законопроектът не бъде приет. "Трябва да подходим отговорно към държавата, институциите и българските граждани", каза той, цитиран от БТА.

Депутатът Теменужка Петкова отбеляза, че законопроектът трябва да бъде подкрепен, за да функционира нормално държавата, като въпросите за промени могат да се обсъждат в рамките на бюджетната комисия.

Росен Желязков коментира, че подкрепата за бюджета ще покаже политически консенсус и отговорност в периода преди изборите, но предупреди за риска при първо и второ четене да се внесат промени, които да променят първоначалния замисъл.

