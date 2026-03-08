Седмичен ТАРО хороскоп от 9 до 15 март

Овен - Тройка мечове

Траур

През този период ще изпитвате умора вследствие на хода на нещата. Няма да сте съгласни с близките си и ще изпитвате разочарование от тях. Пазете се от съперничество и не се поддавайте на егото си. Ще ви се струва, че всичко е тъжно, нерадостно и мрачно. Природата спи, вие сте изморени от предишния период, струва ви се, че небето плаче. Емоционалната болка, която изпитвате, е вследствие на раздяла с близки хора или приятели. Чувствате се разпокъсани и унили. Въпреки всичко едно закъсняло и отложено действие ще ви върне отново към живота, който ще закипи с пълна сила в следващите дни.

Телец - Тройка чаши

Излишък

През този период бурно ще изразявате емоциите си. Много от вас ще започнат да обсъждат чувствата и мислите си с близък човек. Ще се чувствате уникални, но ще трябва да правите компромиси с близките си и обкръжението ви. Те ще очакват да чуят от вас думи на съчувствие. Един проблем, който отдавна ви притеснява, ще се разреши неочаквано. Ще се чувствате здрави, щастливи и емоционално излекувани. Някои от вас може да имат покана за мило семейно тържество.

Близнаци – Кулата

Разрушение

Не обръщате внимание на предупрежденията. Обзело ви е лъжливо чувство за безопасност.

В резултат на напрежението вярата ви се разпада. Изправяте се срещу собствените си страхове, повече не можете да отричате истината. Изоставят ви - връзките ви се дестабилизират. Околните изгубват доверие във вас. Пазете се и внимавайте през този период за неочаквани травми или финансови загуби.

Рак - Двойка жезли

Власт

През този период ще доминирате с личното си присъствие. Проявявайте кураж и отстоявайте мечтите си. Осъществявате начинанията си посредством силна воля, постигате целите си. Натрупвате богатство с много труд, изпитвате удовлетвореност и гордост от постигнатите материални придобивки. Това няма да спре и ще продължи и в последващ период. Сега е време за ликуване и радост.

Лъв - Висшата жрица

Медитация

През този период търсите наставления и знания. Вдъхновени сте и ви връхлитат вълни от мъдрост, които оказват благотворно влияние на всяко творческо, артистично, езотерично или научно начинание. Разчитайте на себе си и собствените ви сили. Съзнанието ви става по-възприемчиво. Чрез медитация ще получите нови отговори на вашите въпроси.

Дева - Асо камъни

Изобилие

Получавате огромно одобрение за постиженията си. През този период вие сте късметлиите в хороскопа. За много от вас ще има просперитет, богатство, успешни сделки и бизнес начинания. Тези от вас, които разчитат на моментни печалби, може да спечелят от лотария или тото. Постигате материално и духовно благополучие. Спокойствие и чувство на удовлетвореност са вашите спътници сега.

Везни - Тройка камъни

Работа

През този период работата ще върви добре. Ще бъдете обзети от вътрешен импулс и решителност. Творческите ви способности се разгръщат и ще се чувствате удовлетворени от своята кариера. Вярвате в това, което вършите. Заредени сте с енергия като динамо.

Скорпион - Баща на мечовете

Лидерство

Ще получите насока и ще имате възможност да взимате мигновени решения. Трябва да изслушвате внимателно съветите на околните. Много от вас ще проявят завиден професионализъм и опит в работата си. Ще бъдете бляскави и разгромяващи, на моменти дори високомерни, но ще проявявате изключителни аналитични способности и вътрешен самоконтрол. Предстои прекрасен период, в който интелектът и вдъхновението ще бъдат до вас.

Стрелец - Асо жезли

Страсти

Това е период на силни страсти. Започва ново начало за вас. Ще се раждат нови идеи, предстоят ви нови начинания. Това е времето, в което да започнем всичко. Сега! Ще се чувствате сякаш някой отвътре ви възпламенява и ви дава енергия за действие. Авантюри, любов, секс, жизненост и надделяваща сила ще ви съпътстват през този период. Внимавайте обаче с агресията, която също ще бъде много силна. Дръжте я под контрол.

Козирог - Седмица мечове

Безполезност

Усещате, че каквото и да правите, нещата не се променят, а си остават същите. Действията ви не ви приближават към целта. Не можете да си намерите място. Иска ви се да промените нещата и да тръгнете по нов път. Планирате някаква промяна, но чувствате, че не можете да намерите своето място в живота, затова не сте спокойни. Обзел ви е песимизъм, защото не получавате това, което искате. Всичко изглежда някак объркано, но не се притеснявайте, скоро всичко само ще се подреди и ще тръгне във вярната посока.

Водолей - Осмица мечове

Вмешателство

Чувствате, че нещо ви спира, като че ли сте в капан. Намирате се в неизгодно положение. Не можете да избегнете трудната ситуация. Налага се да разчитате на преценката на другите. Трябва да положите усилия и да бъдете по-смели, за да избягате поне временно от ситуацията. Пазете се от клевети, бедствие и разкаяния, внимавайте да не ви сполети някакво нещастие.

Риби – Дяволът

Изкушение

През този период много внимавайте. Нищо няма да бъде такова, каквото изглежда. Пазете се от лошо стечение на обстоятелствата, фалшиви взаимоотношения, трудности и лъжливи хора, които преследват собствените си интереси, алкохол и упойващи вещества. Очакват ви трудности и въпреки че си мислите как сте на прав път, всъщност вървите в обратна посока. Във въздуха витае атмосфера на всеобща безпомощност и безнадежност. Липсват възможности за каквото и да е. Така че - спрете за малко. Вземете си отпуска, отдайте се на семейството и любимите хора. Внимавайте с алкохола и упойващите вещества.

Маг Розали, Телеграф