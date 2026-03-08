Иран: Ще издържим интензивна война срещу САЩ и Израел поне 6 месеца

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви, че е способен да издържи "поне шест месеца интензивна война" срещу САЩ и Израел, предаде АФП.

В изявлението на корпуса се посочва, че от миналата събота - 28 февруари, когато силите на Техеран започнаха да нанасят ответни удари след началото на съвместната израелско-американска операция, вече са поразени над 200 американски и израелски обекта в региона.

"Въоръжените сили на Иран са способни да издържат поне шест месеца интензивна война при сегашното темпо на операциите", заяви говорителят на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция Али Мохамад Наини, цитиран от иранската агенция Фарс.

Той отбеляза, че досега са използвани "първо и второ поколение" ракети, но идните дни ще бъдат използвани "модерни и ракети с по-голям обсег".

В същото време президентът Масуд Пезешкиан заплаши, че страната му "ще бъде принудена да отговори" на всяка атака или опит за инвазия от съседна държава".

"Това не означава, че имаме някакъв спор с тази страна или искаме да навредим на народа ѝ – евентуален отговор ще бъде необходимост", каза Пезешкиан.

Техеран обвини САЩ и Израел, че в събота са нанесли удар по нефтен склад в иранската столица. Това е първият съобщен удар по нефтената инфраструктура на Ислямската република, след като фондовите пазари се сринаха, а цените на суровия петрол скочиха.

Израелската армия заяви, че е нанесла удар по "редица съоръжения за съхранение на гориво в Техеран", които са били използвани "за функционирането на военна инфраструктура".

Израелската армия също така започна нова вълна от удари "в Техеран" в неделя, след като проведе прецизен удар срещу "ключови командири" от силите "Кудс" – частите за операции в чуббина Революционната гвардия, в хотел в популярна сред туристите зона в центъра на Бейрут.

Министерството на здравеопазването на Ливан заяви, че при удара са загинали най-малко четирима души в хотела.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обеща да продължи войната срещу Иран "с цялата ни сила", с план да ликвидира ръководството на страната, след като съвместни американско-израелски удари убиха върховния лидер аятолах Али Хаменей миналата седмица, което предизвика регионален конфликт.



