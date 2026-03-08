Власт на токчета: Жените, уравляващи държавата

По коридорите на властта у нас все по-често се чуват и токчета. През 2026 година присъствието на нежния пол в политиката и властта отдавна не е мираж. Новият президент на страната ни - Илияна Йотова, която встъпи в длъжност през януари, продължи тенденцията, дамите да заемат ръководни позиции в страната ни.



На Международния ден на жената - 8 март - поглеждаме към дамите, които днес заемат едни от най-високите позиции във властта в България. Кои са те и каква е историята на техния път към "високите етажи“ на управлението?



Илияна Йотова - президент на Република България



Илияна Йотова е първата жена президент на България, името й се нарежда до тези на Желю Желев, Петър Стоянов, Георги Първанов, Росен Плевнелиев и Румен Радев.



Йотова е завършила български филология, работила е като журналист и е ръководила пресцентъра на Висшия съвет на Българската социалистическа партия.



След изборите за Европейски парламент в България през май 2007 г. е депутат в ЕП от групата на социалистите и демократите. На президентските избори през 2016 г. се кандидатира за вицепрезидент заедно с Румен Радев.



Като вицепрезидент, важно беше решението на Йотова да помилва Десислава Иванчева.



Една от генералните теми в работата на Илияна Йотова е свързана с Черно море и мястото на черноморския регион в морската политика на ЕС. През 2010 г.



Рая Назарян - председател на Народното събрание



Рая Назарян е едва четвъртата жена, която оглавява председателския пост на Народното събрание.



Тя е български юрист и политик от ГЕРБ. Народен представител в XLVIII и XLIX народно събрание. Следва право в Университета за национално и световно стопанство в София.



Тя беше член на комисията по правни въпроси, а в XLIX Народно събрание беше и председател на комисията по превенция и противодействие на корупцията.



От 2013 г. е член на Софийската адвокатска колегия.



Галина Захарова - председател на Върховния касационен съд



Галина Захарова е първата жена, избрана за председател на ВКС.



Тя завършва право в Юридическия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски". Работи като съдия в Софийски градски съд. От 2004 до избирането ѝ за член от общото събрание на Върховния касационен съд и Върховния административен съд на Висшия съдебен съвет през 2007 г. е и заместник-председател на Апелативен съд - София.



През 2011 г. Захарова подава оставка като член на ВСС, близо година и половина преди изтичането на петгодишния ѝ мандат, и се връща в Софийския апелативен съд. От 2013 г. е съдия във Върховния касационен съд. През януари 2022 г. Висшият съдебен съвет я избира за председател на Върховния касационен съд за мандат 2022 – 2029 година, с която тя става първата жена, избрана за председател на ВКС.



Павлина Панова - председател на Конституционния съд



Павлина Панова е български съдия, член на Конституционния съд на България (мандат 2018 – 2027 година). Първата жена, избрана за председател на КС.



Завършва специалност "Право“ в Юридическия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски“. В кариерата си работи като прокурор и като съдия.



На 16 ноември 2021 г. членовете на Конституционния съд избират Панова за председател на съда (мандат 2021 – 2024 година).С това решение тя става първата избрана жена председател на КС.



В новото служебно правителство женското присъствие също е засилено.



Надежда Нейнски - външен министър



Надежда Николова Нейнски е български политик, министър на външните работи (1997 – 2001, 2026), председател на Съюза на демократичните сили (СДС) от 11 март 2002 до 1 октомври 2005, народен представител в XXXVII, XXXVIII, XXXIX и XL народно събрание. На Изборите за Европейски парламент през 2009 е избрана за евродепутат, като водач на кандидат-депутатската листа на Синята коалиция.



На изборите за европейски парламент през 2014 е водач на кандидат-депутатската листа на Синьо единство, но не успява да стане евродепутат.



Мария Недина - вицепремиер по европейските средства



Мария Недина завършва международна бизнес администрация в Rotterdam School of Management, има опит в големи международни компании.



В изпълнителната власт влиза преди няколко години като съветник на вицепремиера по управлението на европейските средства в служебното правителство на Стефан Янев. Впоследствие е съветник на министъра на енергетиката и министъра на иновациите и растежа, а след това оглавява кабинетите на министрите на околната среда за периода 2023-2025.



Ирена Младенова - министър на иновациите



Д-р Ирена Младенова има над 25 години опит в частния и публичния сектор. Работила е по различни проекти в секторите промишленост, търговия и финанси в Централна и Източна Европа.



Работила е 5 години в публичния сектор като съветник в Министерство на икономиката и Администрацията на Президента на Република България, както и като служебен заместник-министър на икономиката.



Ирина Щонова - министър на икономиката



Ирина Щонова притежава магистърска степен по "Бизнес администрация“ от Университета "Станфорд“ в Пало Алто, САЩ и докторска степен по икономика от СУ"Св.Климент Охридски“.



В периода август 2022 – април 2024 г. е заместник-министър на икономиката и индустрията.



Ирена Георгиева - министър на туризма



Ирена Георгиева е завършила специалност "Социология“ в Софийския университет "Св. Климент Охридски“, има близо 25 години управленски опит като ръководител на туристически агенции



От 2006 г. е член на Управителния съвет на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти. От 2021 г. до 2023 г. е представител на България в Борда на директорите на Европейската туристическа комисия.



Данните на Евростат от 2025 г. показват, че жените заемат около една четвърт от местата сред законодателите в България - с близо 5,5 процентни пункта повече спрямо 2015 г. Дали следващите години по "високите етажи на властта" ще се чуват още повече дамски гласове - предстои да разберем.



