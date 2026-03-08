Взрив в посолството на САЩ в Осло

Посолството на САЩ в Осло, Норвегия беше засегнато от взрив, но няма пострадали, предаде АФП. Полицията в норвежката столица уточни, че причината за инцидента все още не е известна.

Взривът е станал около 1:00 ч. местно време (02:00 ч. българско време). Командирът на полицията Майкъл Делемир уточни, че взривът е ударил входа на консулската част на посолството. „Около 1:00 ч. получихме няколко сигнала за взрив. Пристигнахме скоро след това и потвърдихме, че е имало експлозия, която е засегнала посолството на САЩ“, каза той.

