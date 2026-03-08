BBC: Огнен ад! Огромни пожари в Техеран след израелските удари по петролни рафинерии!

Серия от мощни експлозии разтърси иранската столица Техеран, предаде АФП. Журналист на агенцията е видял огнено кълбо и издигащ се дим над южната част на града. Ирански медии също съобщиха за взривовете, докато системите за противовъздушна отбрана са били задействани над столицата.



Според CNN, която цитира местни медии, цел на масирана американска и израелска въздушна атака е била петролна рафинерия в южната част на Техеран. Въздушните удари са продължили около час, посочва американската телевизия.



Свидетели в Техеран са заснели последиците от въздушните удари по петролните депа, докато пламъци и дим обгръщаха околния градски пейзаж.



Израелските отбранителни сили (IDF) заявиха, че са ударили "няколко комплекса за съхранение на гориво“ в столицата на Иран, което по-късно потвърди Националната иранска петролна компания.



"Сякаш нощта се беше превърнала в ден“, каза един от жителите пред BBC.