Земетресение от 5,3 разтърси района на Арта в Гърция

Земетресение с магнитуд 5.3 е регистрирано рано в неделя сутрин в района на град Арта, Гърция. Това съобщиха от НИГГГ-БАН.



Имало е няколко последвали труса в региона. Те са били от 3.5, 3.3 и 3,6 по скалата на Рихтер.



По данни на института първият трус е станал в 05:32 ч. българско време. Епицентърът се намира на около 300 км от Петрич, на 340 км от Благоевград и на около 420 км от София.



Трусът е бил на дълбочина около 5 км и е локализиран близо до Йоанина.