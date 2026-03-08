Какво да очакваме от 30-ото издание на "София Филм Фест"?

Надяваме се да възпитаваме отношение към киното и към начина, по който киното възприема света. Това каза Светлана Дамянова, която е част от екипа на "София Филм Фест“, в предаването "Сториборд“ на Радио ФОКУС с водещ Благой Иванов. 30-ото издание на международния филмов фестивал се провежда между 12 и 31 март.



Програмата ще бъде открита с филма на Джафар Панахи "Обикновен инцидент“, удостоен със "Златна палма“ в Кан миналия май. Същата вечер ще бъде връчена Наградата на София за изключителен принос към изкуството на киното на “майстора на светлината": оператора Емил Христов.



В рамките на фестивала има няколко важни конкурса. "Акредитацията от страна на FIAPF за фестивала е за представяне на първи и втори режисьорски филм. Това е много важен акцент, защото по този начин те имат шанса да бъдат видени от международната публика“, поясни Дамянова. Международното жури, което ще оценява първите и втори филми на режисьорите, включени в конкурсната програма, тази година се оглавява от унгарския режисьор Дьорд Палфи.



Всяка година се дава възможност и на млади български творци да показват своите късометражни филми. Международното жури определя специална награда, която е от полза за бъдещите им творчески проекти. "В Балканския конкурс имаме невероятни творби, които са били представяни на различни филмови форуми през годината и имат шанса да се срещнат освен с нашата публика, и с международното жури, което ги оценява. В документалния конкурс творбите са на световно ниво и с изключителен интерес от страна на публиката“, сподели Дамянова.



В рамките на "София Филм Фест“ специални майсторски класове ще изнесат Ивайло Христов, Емил Христов, Ян Енглерт, Дьорд Палфи и Арно Деплешен. Те са с вход свободен. Дейвид Макензи е специален гост на фестивала. Той също ще има свой майсторски клас в Дома на киното в деня след раздаването на наградите, допълни Дамянова. Френският режисьор Арно Деплешен пък ще представи своя най-нов филм – "Два рояла“, заедно със своя съсценарист и съпродуцент Камен Велковски.



В основната конкурсна програма участват два български филма и много копродукции с България. "Един от тях е “Лъст“ на Ралица Петрова, който бе представен в програмата на "Берлинале“. "Жени извън употреба“ е вторият пълнометражен игрален филм на Александър Косев. "Нина Роза“ на Женевиев Дулуд дьо Сел също имаше специално признание в програмата на "Берлинале“, изброи Дамянова. "В Балканския конкурс най-важният акцент с българско участие е последният филм на Стефан Командарев – "Made in EU“. В документалния конкурс е "Истина или предизвикателство“ на Тонислав Христов – филм, който пресъздава търсенето на истината в нашата нереална реалност. Имаме и един чудесен специален акцент с новия игрален филм на Джеки Стоев и Никола Бошнаков – "Аврора“, сподели гостът.