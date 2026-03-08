  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +9
Пловдив: +3 / +11
Варна: +4 / +10
Сандански: +9 / +14
Русе: +4 / +12
Добрич: +1 / +10
Видин: +6 / +14
Плевен: +5 / +13
Велико Търново: +1 / +11
Смолян: -2 / +7
Кюстендил: +6 / +13
Стара Загора: +2 / +9

Веселин Маринов предрече: Иво Димчев ще спечели „Капките“

  • Сподели в:
  • Viber
Веселин Маринов предрече: Иво Димчев ще спечели „Капките“
A A+ A++ A

Колкото и противоречив да е образът му в медиите, Иво Димчев безспорно е един от най-големите таланти, стъпвали на сцената на „Като две капки вода“.

Ексцентричен и нестандартен, той умело влиза във всяка роля – от мъжкаря Том Джоунс до малката богиня на Франция Едит Пиаф, че и до легендата на естрадата Емил Димитров. Имитациите му са абсолютно 1:1 – изпипани до детайл с всяка мимика, жест и тоналност на гласа на героите. За трети пореден лайф в понеделник Димчев изправи публиката на крака, както и журито, което трудно сдържа емоциите си. Сред оценяващите е големият Веселин Маринов, който още с първите епизоди на предаването вече предусеща бъдещия победител.

„Не искам да се заричам, но смятам, че Иво Димчев ще спечели! Просто е много трудолюбив човек“, изрази мнение пред „България Днес“ любимецът на народа.

Веско е очарован от тазгодишния подбор на имитатори в „Капките“, който по негови думи е най-силният до момента.

„Всичко е толкова непредвидимо и красиво! Виждате, в първия кръг дръпнаха напред едни изпълнители, после тези от последните места отидеха начело. Много е важен подборът на песен. Ето, на Дънди му се пада два пъти отвратителен избор. Смятам, че когато едно парче е популярно и обичано, то помага на изпълнителите. Надявам се участниците да имат късмет и да стават още по-добри, за да радват зрителите“, позитивен е Маринов, който вече 45 години се раздава за многобройните си почитатели.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Лайфстайл
Последно от Лайфстайл

Всички новини от Лайфстайл »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?