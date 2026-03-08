Магнитните бури спират през 2028-а за 3 години?

Магнитните бури, които мъчат толкова много хора през последните години, са напът да приключат. Ще трябва обаче да почакаме още известно време.

Очаква се пълно спиране на слънчевите магнитни бури през 2028-2031 г., заяви Сергей Богачев, ръководител на Лабораторията по слънчева астрономия в Института за космически изследвания на Руската академия на науките. Според него

слънчевата активност ще намалее през следващите две години, но короналните дупки ще продължат да предизвикват магнитни бури на Земята.

"През следващите две години активността ще продължи да намалява, но все още ще има много бури. Те ще бъдат създавани от коронални дупки. Но това все още е временен период. В самия минимум на цикъла, който очакваме през 2028-2031 г., бурите ще изчезнат напълно“, отбеляза той.

Земята в момента преживява своя 25-и слънчев цикъл, който продължава приблизително 11 години.

Пикът на слънчевата активност е през 2024 г. и оттогава слънчевата активност постепенно намалява. Дори след като всички слънчеви петна изчезнаха от повърхността на Слънцето в края на февруари, на Земята се наблюдаваше умерена магнитна буря.

Именно короналните дупки причиняват бури по време на периоди на намалена звездна активност, така че временно увеличение на магнитните явления е често срещано явление преди дълъг минимум.