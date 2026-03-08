Слънчево време и температури до 15 градуса днес

Слънчево и сравнително топло за сезона време се очаква в България на 8 март. Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология времето през по-голямата част от деня ще бъде спокойно, с повече слънчеви часове и умерени температури, които на места ще достигнат до около 15 градуса.

Сутринта ще бъде сравнително хладна, като минималните температури в страната ще се движат между около 0 и 5 градуса. В отделни райони е възможно да се образува краткотрайна мъгла, но тя постепенно ще се разсее с напредването на деня. През деня облачността ще бъде разкъсана и незначителна, а валежи не се очакват.

Максималните температури ще бъдат между приблизително 10 и 15 градуса, което е типично за началото на март и съответства на климатичните норми за периода. По Черноморието стойностите ще бъдат малко по-ниски заради влиянието на морския въздух, но времето също ще остане сравнително спокойно и с повече слънчеви часове.

Вятърът ще бъде слаб, в много райони почти тих, което допълнително ще създаде усещане за по-топло време през дневните часове. В планините също се очаква предимно слънчево време, като температурите там ще бъдат по-ниски, но условията ще останат благоприятни за разходки и туризъм.

Прогнозата на синоптиците показва, че през първата половина на март температурите постепенно ще се повишават и в много райони ще се задържат над обичайните стойности за сезона. В началото на месеца дневните температури в страната често достигат между 13 и 18 градуса, а вероятността за валежи остава сравнително малка, съобщи Actualno.com, позовавайки се на данни на НИМХ.

Подобни условия са характерни за ранната пролет, когато атмосферната циркулация позволява по-топъл въздух да навлиза от югозапад. Това води до постепенно повишаване на температурите и повече слънчеви часове, особено в равнинните райони на страната.

Очакваното слънчево време на 8 март създава добри условия за празничния ден, в който традиционно се отбелязва Международният ден на жената. Според информацията на НИМХ, цитирана от blitz.bg, времето ще остане стабилно и без съществени атмосферни смущения в по-голямата част от страната.

Метеоролозите напомнят, че началото на март често се характеризира с бързи промени във времето. Въпреки това през следващите дни не се очакват значителни застудявания, а температурите ще се задържат близки до обичайните за сезона.