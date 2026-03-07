Тръмп се закани: Иран ще бъде ударен силно! Страната вече е жестоко опустошена

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Иран ще бъде „ударен силно“ в събота, като подчерта, че страната вече е „жестоко опустошена“ след поредицата американски и израелски атаки, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп посочи, че иранският президент Масуд Песешкиан по-рано се е извинил на страните от Персийския залив и други държави за нападенията на тяхна територия. „Това извинение беше отправено заради безмилостните американски и израелски атаки“, написа той.

Президентът на САЩ обвини Иран, че се опитва да „превземе и управлява Близкия изток“, и подчерта, че страната вече няма да бъде „хулигана на региона“, а ще се превърне в „губещия в Близкия изток“ за десетилетия, докато не се предаде или напълно „рухне“.

Тръмп допълни, че още високопоставени ирански представители ще станат цел на военните операции, като по този начин продължава ескалацията в региона.







