Хижа "Петрохан" остава под полицейска блокада

БТА
Хижа "Петрохан" остава под полицейска охрана, съобщава Нова телевизия.

Преди повече от месец от там започна разследването по случая "Петрохан - Околчица", след като бяха открити простреляни трима.

Полицейската блокада продължава вече 33 дни и обхваща и района около 1,5 км около хижата. Нова информация от разследващите засега няма.

Относно рокадите в МВР, свързани със случая, служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев уточни, че въпросните лица не са извършвали никакви действия по разследването на място, не са разпитвали свидетели, не са правили огледи, обиски, не са назначавали експертизи, нито са присъствали на аутопсии.


#случаят "Петрохан"

