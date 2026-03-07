Извънредно заседание в парламента за доставките на горива във вторник

Свикват извънредно заседание на парламента във вторник, на 10 март. Това става ясно от сайта на Народното събрание.



Точката в дневния ред на депутатите е само една. Изслушване на служебния министър на финансите Георги Клисурски, директора на Агенция "Митници“ Георги Димов, председателя на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси“ Асен Асенов и особения търговски управител на "Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД Румен Спецов, на основание чл. 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно готовността на държавата за осигуряване на необходимите количества горива за нуждите на населението и индустрията във връзка с кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток.



Народните ни представители искат да знаят какви мерки предвижда правителството за справяне с ценовия шок, предизвикан от тази криза.