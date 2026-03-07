Демерджиев: Ракетата носител на „Прогресивна България“ е Румен Радев

Бившият вътрешен министър Иван Демерджиев не потвърди дали ще бъде кандидат-депутат от коалиция „Прогресивна България“, но заяви, че отговорът ще стане ясен, когато листите бъдат официално регистрирани. Той подчерта, че не вижда „никаква енигма“ около формацията и напомни, че коалицията вече е регистрирана в ЦИК за изборите.

По думите му зад създаването на коалицията стои Румен Радев, а нейната регистрация чрез вече съществуващи партии е била техническо решение заради кратките срокове до вота.

„Времето не позволяваше да се мине нормалният път – да се създаде партия, да изгради структури и след това да участва в изборите“, каза той.

„Прогресивна България“ е регистрирана чрез Гълъб Донев и Димитър Стоянов, а в нея влизат три формации – „Движение нашия народ“, Социалдемократическата партия и „Социалдемократи“.

Демерджиев коментира, че именно Радев е „моторът“ и ракетата носител на проекта и човекът, който му дава политическа енергия. Според него големият въпрос преди изборите вече не е дали коалицията ще спечели, а дали може да стигне до пълно мнозинство. Тази прогноза се подкрепя и от международни публикации, според които новата коалиция на бившия президент влиза в кампанията с очаквания за силен резултат.

Демерджиев отхвърли внушенията за „затопляне“ между Румен Радев и ГЕРБ, като коментира, че не вижда подобен процес. Повод за въпроса станаха спекулации след публични появи на представители на различни политически сили около честванията на 3 март. Той заяви, че не усеща напрежение вътре в самата коалиция, а по-скоро вижда „голям страх“ у политическите ѝ опоненти.

На въпрос с кого би управлявала коалицията, Демерджиев не даде конкретни имена, но очерта принцип.

Според него естествени партньори могат да бъдат само онези политически сили, които действително припознават целите, заявени от Радев – а не търсят поредната временна конструкция за власт.

Той предупреди, че именно подобни „сглобки“ са довели до настоящата криза на доверие в политическата система.

На въпрос дали има вътрешно напрежение в „Прогресивна България“, Иван Демерджиев отговори, че лично не усеща такова. Той отказа да влиза в тълкувания на публикации и послания в социалните мрежи, включително на Десислава Радева, и подчерта, че не е човекът, който трябва да коментира чужди постове.

„Аз лично назовавам всички с имената им и фактите с истинските им имена“, каза той.

Бившият вътрешен министър коментира и темата за предстоящите избори, като защити част от действията на служебното ръководство на МВР. Според него ходовете на министър Емил Дечев са „правилни“, а реакциите срещу някои кадрови промени показват колко чувствителна е темата за честността на вота. Още в края на февруари от МВР обявиха, че ще има специален щаб и план за координация на структурите на министерството за изборите