Вижте най-скандалната ергенка ПРЕДИ пластиките!

Пламена Благоева е една от най-скандалните и коментирани участнички в новия сезон на „Ергенът“. Скандална - заради любовния триъгълник, който е напът да се заплете с прясно кацналата в Шри Ланка нейна приятелка от миналото Санта Китана, а коментирана – заради серията от пластики, на която се е подложила.

Пламена има обилно количество хиалурон в устните, което всъщност е основната тема по форумите. Освен това тя видимо е очертала скулите с естетична корекция, има ясно забележима ринопластика, а силиконът в гърдите дори няма да го коментираме.

Единствената пластична операция, на която Пламена се е подложила наложително, е била тази на черепа. Както разкрива във визитката си, преди години тя претърпява тежка катастрофа и предната част на черепа й хлътва навътре, което налага серия от интервенции.

За останалите пластики, Пламена няма оправдание, освен суета. Очевидно обидена от негативните коментари относно външния й вид, тя реши да покаже как е изглеждала преди естетичните процедури.

„Далечната 2015 и липсващите корекции, които толкова много дразнят“, написа ергенката под снимка отпреди повече от 10 години. И допълни, че повечето тунинг е само във въображението на хейтърите й – твърдение, на което малцина повярваха.

Пламена в пълния си блясък сега в Ергенът: