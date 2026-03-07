Борисов от Приморско: Нямаме неизпълнено обещание

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който днес е на обиколка в Бургаска област, преди минути пристигна в Приморско с делегация, съставена от бургаските депутати от партията Галя Василева и Андрей Рунчев, бившите министри на енергетиката и туризма Жечо Станков и Мирослав Боршош и кметовете на Бургас и Поморие Димитър Николов и Иван Алексиев. В морския град, който се готви усилено за предстоящия сезон в условията на липсващ държавен бюджет, Борисов бе посрещнат от кмета Иван Гайков, съобщва Флагман.бг.

Двамата направиха кратък отчет за свършеното за Приморско и общината в последните години, както и ще обсъдят подготовката за предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Иван Гайков показа строящото се в момента разширение на пристанището в Приморско. Той даде подробности за проекта, който е на стойност над 8 млн. евро. "Ако не бяхте поели ангажимента преди година, това днес нямаше да го има", каза Гайков.

"Нямаме неизпълнено обещание. Преди една година обещахме това пристанище, сега то се строи, виждате", каза Борисов.

Миналата година най-чистата морска вода в Европа бе замерена на Маслен нос, похвеали се кметът, след като Борисов го подкани да разкрие новината пред широката публика. Той даде и отчет за всички дейности, които се извъшрват сега в общината и които са очаквани от 20 години. Те стартираха именно по време на редовното управление, в което ГЕРБ бе водеща сила.

"След 15 години ГЕРБ имаме най-чистото Черно море за 1300 години и нагоре. Може някога да е било по-чисто, ще призная, но пречиствателните станции работят както трябва и нямаше как това да се случи без нас", пошегува се Борисов.

Той подчерта, че язовирите са пълни, което значи, че и три години да не вали, Приморско ще има вода. "Целият туризъм тази година е с рекорден ръст, помня как ми се подиграваха за пречиствателните станции. От Бургас през Малинка, Ясна поляна и Приморско-Царево - четирилентов път. Това трябва да се случи и може да се гарантира от нас", каза той.

Бургаска област е абсолютен лидер в цялата страна по отношение на туризма, след това, което направихме като кампания, отчете на свой ред бившият министър на туризма Мирослав Боршош.

