Подробен седмичен хороскоп от 9 до 15 март за всяка зодия

Овен

Овните тази седмица могат да почувстват, че се намират на прага на нов, по‑оптимистичен етап от живота си. Това е отлично време за Овните, надарени с лидерски качества и здрави амбиции. Вътрешният оптимизъм в съчетание с подкрепата на приятели може да стане основа за реалното начало на позитивни промени. Ако отдавна сте имали планове, предполагащи лични усилия в комбинация с подкрепа от единомишленици, настъпва моментът да преминете към практични действия. Колкото по‑активно започнете да действате, толкова по‑голяма подкрепа ще получите в крайна сметка. Препоръчва се да отделяте повече внимание на семейните дела и грижи. Това е особено важно, защото именно в семейството, сред близките роднини, ще се чувствате най‑комфортно. Добре е да се занимавате с благоустрояване на дома. Не е изключено подготовката ви да е свързана с посрещане на гости. Това е и добро време за уединение и духовни практики.

Телец

При Телците тази седмица може да бъде благоприятна за провеждане на разследвания, търсене на отговори на въпроси, които ви вълнуват. Това може да се отнася както до конкретни факти, така и до опит да се разберете по‑добре самите себе си и своето предназначение. Успешно ще върви работата по преодоляване на психологически комплекси. Онези, които страдат от различни фобии, могат да открият причините за страховете си и да се освободят от тях. Това е и благоприятно време за приятелско общуване, включително онлайн, участие във форуми и социални мрежи. Успешно ще вървят планирането и обучението. Може да се установи хармония в отношенията с околните. Самите вие ще усещате много фино психологическия настрой на събеседниците и ще се държите толкова тактично и уважително, че хората сами ще бъдат привлечени към вас. През тези дни ще можете да установите контакт с всеки човек, който ви интересува. Особено успешни ще бъдат романтичните запознанства в приятелска компания.

Близнаци

На Близнаците тази седмица се препоръчва да гледат напред, към бъдещето, и да се стремят да разширят сферите на своите интереси. Най‑успешното направление е свързано с обучение и общуване в интернет. В живота постоянно се налага да учим нещо ново, а тази седмица това ще ви се отдава особено добре. Стремете се да бъдете в центъра на общуването, използвайки всички налични средства за комуникация, сред които интернет може да се окаже най‑полезен. При достатъчна лична активност и желание да научите нещо ново ще успеете да намерите свой кръг от общуване. През тези дни може значително да се подобри финансовото ви положение. Възможно е това да бъде свързано с доход от работа или с материална подкрепа от роднини. Така или иначе ще имате условия да си купите красива, модерна дреха или украшение. Освен това ще бъдете късметлии в покупките — обръщайте внимание на промоции и намаления, може да ви провърви.

Рак

За да постигнат нещо реално тази седмица, Раците трябва да умеят да рискуват и да не се страхуват от промени. Особеността на момента е да заемете ясна и твърда позиция по принципно важни за вас въпроси и да не изпускате от поглед стратегическите си цели. На онези, които имат здрави амбиции, може да се наложи да вземат кардинални решения. В такъв случай ще успеете да постигнете целите си или поне да се приближите към тях. Това е и удачно време за смяна на имиджа, особено за жените. Възможно е да почувствате потребност да изглеждате по‑ярко, по‑сексуално и привлекателно за противоположния пол. Ще имате отлично самочувствие и никакви проблеми със самооценката. Това е и добро време за пътувания, запознанства онлайн, включително романтични виртуални отношения. За онези, които се обучават, настъпва моментът да повторят вече изучения материал, преди да продължат напред.

Лъв

Най‑приоритетното и успешно направление за Лъвовете тази седмица може да бъде укрепването на партньорските отношения. Ако става дума за делово партньорство, постарайте се да оформите юридически онези споразумения, които досега са действали само на устна договорка. Някои Лъвове, които са в дългогодишен брак, могат да почувстват нещо като „второ дихание“ на любовта. Това е прекрасно време за сключване на брак. Седмицата може да бъде свързана и с неочаквани събития, които обаче ще доведат до положителни последици. Това се отнася до ситуации, в които промяната е назряла, но не ви е достигала смелост да направите решителна крачка. Обстоятелствата ще се подредят така, че ще се наложи да предприемете тези стъпки. Добре е да се занимавате с изучаване на психология, да посещавате тренинги в затворени групи, да използвате духовни практики за постигане на вътрешна хармония.

Дева

При Девите тази седмица може значително да се подобри здравословното състояние и да се укрепи имунитетът. Организмът ви активно ще се бори с всякакви болести, затова сега е подходящ момент да започнете планови лечебно‑профилактични мероприятия. Използвайте тези дни, за да се избавите от вредни навици, особено ако вредят на здравето ви. Поредният опит на пушачите да откажат цигарите може този път да бъде успешен. Борбата за здраве може да се води и чрез преминаване към правилен режим и здравословен начин на живот. Купете си абонамент за фитнес или басейн. Седмицата е изключително благоприятна и за развитие на партньорски и приятелски отношения. Възможно е да почувствате обновяване на чувствата в брака и навлизане в по‑радостен период. Добре е да прекарвате време в приятелска компания или на импровизирани разходки с посещение на публични събития. Успешно ще преминават спортни състезания.

Везни

При Везните тази седмица личният живот може да се развие благоприятно. Ще успеете да постигнете мир и хармония в брака и в любовните отношения. Онези, които отдавна поддържат романтична връзка, могат да получат предложение за брак и това да стане повод за годеж. Влюбените двойки, решили да се оженят, могат да планират сватбено тържество именно за тази седмица — звездите обещават успех. Добре е да посещавате увеселителни мероприятия, концерти, клубове, театър, цирк. Общуването с деца ще ви донесе радост. Това е и добро време за подреждане на дома, генерално почистване или лек козметичен ремонт. Подходящо е да купите домашен любимец или принадлежности за грижа за него. При нужда можете да наемете помощници в дома — бавачка, гледачка, домашна помощница. Любителите на техническото творчество ще могат да поправят техника или да изработят нещо със собствените си ръце.

Скорпион

Благоустрояването на дома и поддържането на ред може да стане най‑успешното направление за Скорпионите тази седмица. В основата на тези успехи ще бъде хармоничният психологически климат в семейството. Ако досега сте имали напрежение с някого от близките, първо трябва да обсъдите всичко отново и да постигнете пълно примирение. Едва след това може да се премине към обсъждане на битовите и домакински въпроси. Изключително удачен момент за романтични отношения. Това време обещава много радост, веселие, подаръци, приятни изненади и любовни признания. Възможно е виртуално запознанство в сайт за срещи или в социалните мрежи, което скоро да прерасне в хармонично общуване на живо. Романтични приключения могат да се случат и по време на пътувания.

Стрелец

Стрелците тази седмица могат да получат много положителни емоции от общуването с околните. Това до голяма степен ще се дължи на вашата тактичност и вежливост, на която хората ще отвърнат със същото. Удачно време за развлекателни излети извън града, на вилата или сред природата. Най‑благоприятното направление за реализация ще бъдат семейните дела и грижи. Тук няма да срещнете трудности. Отношенията с членовете на семейството ще бъдат доброжелателни и конструктивни. Например можете заедно да се заемете с домашни задачи. Добре е да работите в градината, да подготвяте разсад, да поставяте оранжерия. Ако обмисляте покупка на жилище, сега е подходящ момент да подадете заявление за ипотечен кредит. Възможно е да ви посетят роднини и да прекарате приятно време.

Козирог

Тази седмица може да бъде благополучна за Козирозите. Финансовото ви положение може да се подобри, доходите да нараснат и да зарадвате себе си и близките с нови покупки. Отношенията в семейството ще бъдат доброжелателни, основани на уважение и грижа. Ако имате вилен или градински имот, старайте се да прекарвате повече време там. Работата на чист въздух, съчетана с почивка и общуване със съседи, ще се отрази благоприятно на настроението и общото ви състояние. Прекрасно време за активно общуване с хора. Възможно е да възникнат нови обстоятелства, изискващи включването на нови хора във вашите дела. Не се колебайте да поискате съдействие от онези, от които зависи решаването на важни въпроси. Романтичните запознанства, започнали през тези дни, имат добри перспективи да прераснат в хармонична връзка.

Водолей

Водолеите тази седмица имат всички основания да бъдат доволни от живота и от себе си. В отношенията с околните ще се проявят най‑добрите черти на характера ви: доброта, спокойствие и практичност. Най‑успешното направление за усилия ще бъдат контактите с хора и новите запознанства. Няма да имате проблеми в отношенията с приятели, съседи или роднини. Ще получавате подкрепа в начинанията си. Може да се засили вътрешната ви потребност от ред и дисциплина, което ще ви подтикне да подреждате пространството около себе си. У дома и на работа може да постигнете идеален ред. Ако имате домашни любимци, те ще получат особена грижа и внимание. Ще успеете да увеличите доходите си и да умножите имуществото си. Добре е да се занимавате с пазаруване — покупките за лична употреба ще ви донесат удоволствие.

Риби

На Рибите тази седмица звездите препоръчват спокоен и уединен начин на живот. Може да ви интересуват не само въпросите на материалното благополучие, но и душевното равновесие. Парите ще ви идват сравнително лесно и няма да ви е трудно да увеличите доходите си. Освен основната работа може да получите допълнителни средства от частни поръчки. Въпреки това се старайте да намирате време за спокойствие и съзерцание, съсредоточете се върху постигането на вътрешна хармония. В това могат да ви помогнат духовни практики като йога, цигун, медитация, молитви или мантри. Друго позитивно направление може да бъде творческата дейност. Може да се увлечете по спорт, изкуство или да откриете ново хоби. Ако сте самотни, е възможно романтично запознанство. Прекарвайте дните по‑активно — посетете концерт, клуб или театър. Присъствието сред хора ще привлече към вас заинтересовани погледи на потенциални обожатели.