След разговор с Путин: Иран спира ударите по съседите в региона

Временният управляващ съвет на Иран реши да преустанови ударите по съседните близкоизточни страни, ако от тяхна територия не се извършват атаки срещу Ислямската република, каза иранският президент Масуд Пезешкиан, цитиран от агенциите.

"Временният съвет реши вчера, че повече няма да има нападения срещу съседите и изстрелвания на ракети, ако от тяхна територия не се извършват атаки срещу Иран", каза Пезешкиан в обръщение по държавната телевизия.

Новината бе обявена, въпреки че Ислямската република продължи и днес да извършва атаки в региона в отговор на американско-израелските удари, отбелязват агенциите, цитирани от БТА.

Няколко часа по-рано президентът на Иран разговаря по телефона с руския държавен глава Владимир Путин.

По време на разговора Путин е призовал за "незабавно" прекратяване на огъня в Иран, предадоха Франс прес и ТАСС, като цитира съобщение на Кремъл.

Путин е отбелязал, че поддържа контакти и с всички арабски страни от Залива.

"Принципната позиция на Русия относно необходимостта от незабавно прекратяване на военните действия беше потвърдена", заяви руското президентство. Владимир Путин призова още за "връщане към пътя на политическо и дипломатическо уреждане".

Двамата президенти са се споразумели да продължават контактите си по различни канали.

Руският президент е изразил на иранския си колега и своите съболезнования за убийството на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей.

"Масуд Пезешкиан изрази благодарност за солидарността на Русия с иранския народ, който отстоява суверенитета и независимостта на своята родина, и подробно информира за развитието на ситуацията в хода на настоящата остра фаза на конфликта", предаде още руското президентство.

