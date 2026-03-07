Нов обрат: Авиокомпания Emirates възобновява полетите

Авиокомпания Emirates съобщи, че възобновява дейността си, след като по-рано временно преустанови полетите си.

Международното летище в Дубай преди това заяви, че преустановява дейността си. Все още няма актуализация за това дали полетите са възобновени.

Ново изявление на авиокомпания Emirates гласи, че „ще възобнови дейността си. Пътниците, които са потвърдили резервации за полетите днес следобед, могат да продължат към летището“.

Това включва и клиенти, преминаващи транзитно в Дубай, ако техният свързващ полет също е в изпълнение, казва авиокомпанията.

„Emirates продължава да следи ситуацията и ще разработим съответно оперативния си график“, се казва в съобщението.

По-рано авиокомпанията Emirates казва, че „всички полети до Дубай са спрени до второ нареждане“. „Моля, не ходете на летището“, се казва в съобщението, цитирано от Би Би Си (BBC).

Авиокомпанията казва, че ще споделя актуализации, когато са налични, и че „безопасността на нашите пътници и екипаж е наш най-висок приоритет и няма да бъде компрометирана“.

В нова актуализация Международното летище Дубай съобщава, че е „временно спряло“ всички операции. Това е за „безопасността на пътниците, персонала на летището и екипажа на авиокомпанията“, се казва в съобщението.

Съобщението дойде след инцидент с паднали отломки след прихваната ракета в района на летището рано тази сутрин. Международните агенции съобщиха и за силни експлозии в столицата на ОАЕ, Абу Даби

Очакваше се българският национален превозвач да изпълни днес още един чартърен полет от Дубай, с който да прибере още 180 български туристи, припомня БНТ. Засега не е ясно дали полетът предвиден за тази вечер ще може да се осъществи.