Техеран: Ормузкият проток е затворен само за кораби на САЩ и Израел

Иран отхвърли съобщенията за пълно затваряне на Ормузкия проток, който е жизненоважен глобален транспортен маршрут за износ на суров петрол, предаде ДПА.

"Ние не сме блокирали Ормузкия проток". Всички кораби имат право да преминават, с изключение на корабите на САЩ и Израел", заяви говорителят на иранските въоръжени сили Аболфазл Шекарчи заяви по държавната телевизия.

"Те нямат работа там", добави той, предаде БТА.

В същото време говорителят призна, че в условията на война не може да се гарантира, че всички кораби ще избегнат проблеми.

Според американски военни наблюдатели, корабният трафик в Ормузкия проток е намалял с около 90%.

Докато военните възможности на Иран позволяват, страната ще продължи да се опитва да прекъсне корабоплаването през пролива, пише Американският институт за изследване на войната в анализа си на ситуацията.

Действията в Ормузкия проток са част от стратегията на Иран да наложи разходи за войната и на страните от Персийския залив, отбелязва ДПА.

Протокът е най-важният стратегически пункт за световната търговия с енергия. Той е единствената връзка между Персийския залив и световните океани.

Покрай Персийския залив са разположени значителни производители на петрол и природен газ, включващи не само Иран, но и Саудитска Арабия, Ирак, Кувейт, Катар, Бахрейн и ОАЕ.











