ОАЕ спират всички полети от и до Дубай
Обединените арабски емирства съобщиха, че отменят всички полети от и до Дубай до второ нареждане.
Съобщението дойде след инцидент с паднали отломки след прихваната ракета в района на летището рано тази сутрин.
Международните агенции съобщиха и за силни експлозии в столицата на ОАЕ, Абу Даби. Очакваше се българският национален превозвач да изпълни днес още един чартърен полет от Дубай, с който да прибере още 180 български туристи.
Засега не е ясно дали полетът предвиден за тази вечер ще може да се осъществи.
Още по темата:
- » Кризисният щаб към МВнР: За три дни от ОАЕ са се прибрали над 1000 души
- » С два полета от Оман и Дубай връщат днес още 290 български граждани
- » Самолетът с първите български туристи от Дубай ще кацне във Варна към 15:30 ч.
Коментирай
Най-четено от Свят
Само 2 държави в света ще оцелеят след ядрена война13:15 06.03.2026 | Свят
Иран моли ООН да спре войната18:45 03.03.2026 | Свят
Последно от Свят