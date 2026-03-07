Бляскаво откриване на XIV Зимни параолимпийски игри във Верона

С пищна церемония в сърцето на Верона започнаха XIV Зимни параолимпийски игри. Домакини на форума са Милано и Кортина д'Ампецо, а състезанията започнаха на 4 март и ще продължат до 15 март.

Церемонията в "Арена ди Верона"

Откриването се проведе в прочутия амфитеатър "Арена ди Верона". На церемонията бяха представени знамената на 56 държави, които ще участват в игрите.

България ще бъде представена от скиорката Стела Янчовичина, която също така бе и знаменосец на националната делегация.

Участие на Русия, Беларус и Иран

Сред нациите с представени знамена бяха и Русия и Беларус, които на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо се състезаваха под неутрален флаг.

Иран също трябваше да има представител, но Абулфазл Хатиби Мианаей не успя да пристигне заради военния конфликт в страната.

Пропуснати участия и бойкоти

Присъствието на Русия и Беларус доведе до отсъствието на делегации от Чехия, Естония, Финландия, Латвия, Литва и Полша, които подкрепиха бойкота на Украйна и не участваха в церемонията.

Също така, делегациите на Канада, Великобритания, Германия и Франция не присъстваха, като обясниха отсъствието си със спортни причини.

