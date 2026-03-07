Пожари и експлозии в Техеран след масирани израелски удари

Видеа от очевидци показват щети в Техеран в ранните часове на събота, след като Израел е извършил "масирана вълна от удари", която според агенцията "Мехр" е засегнала летището на града.

По-рано драматични кадри показаха пламъци и експлозии на летище "Мехрабад" в Техеран, както и самолет в пламъци. Все още не е ясно дали е бил ударен директно, предаде CNN (Си Ен Ен).

Израел атакува западен Техеран

"(Израел) извършва атаки, и в последната атака удря западен Техеран и летище Мехрабад," каза водещият във видеото, публикувано от "Мехр".

"В своите слепи (безразборни) удари, те създадоха голяма дупка в земята, както виждате на свободния път Аятолах Саеди, който наруши движението," се казва във видеото, показващо хора, стоящи около голяма дупка на пътя.

Видеото също показва огромни облаци от тъмен дим, издигащи се над Техеран в далечината, които според "Мехр" маркират "местата на ударите".

Пожари на летище "Мехрабад" след въздушни удари

Драматични кадри показаха, че летище "Мехрабад" в Техеран е в пламъци след въздушните удари по иранската столица в ранните часове на събота, съобщава държавната медия.

Летището, открито през 1938 г., се намира близо до центъра на обширната столица. То е собственост на иранското правителство и се смята за най-натовареното в страната.

От 2004 г. повечето международни полети се обслужват от Международното летище "Имам Хомейни", разположено извън града. Мехрабад обаче остава ключов вътрешен хъб.

Кадрите с пламъци се появиха след като Израелските отбранителни сили (IDF) заявиха, че са извършили "масирана вълна от удари" по Техеран в ранните часове на сутринта.