КТ "Подкрепа": Президентът да наложи вето на промените в КСО

КТ "Подкрепа“ не подкрепя приетия законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване и настоява за упражняване на правото на вето и връщане на закона за ново обсъждане в Народното събрание с цел да се защитят дългосрочно интересите на осигурените лица. Това се казва в писмо на синдиката до президента Илияна Йотова.



От КТ "Подкрепа" настояват още:



Приетият от Народното събрание законопроект засяга пряко устойчивостта и бъдещето на пенсионната система на Република България. Предложените промени се разглеждат и приемат в момент на несигурна политическа и икономическа обстановка както във вътрешен, така и във външен план, съвпадащи по време с преминаването от лев към евро и на фона на напрегната социална среда. Тези фактори създават допълнителни непланирани и труднопрогнозируеми рискове, които изискват задълбочена оценка, широк обществен дебат, както и внимателен подход при вземането на решения с дългосрочни последици.



