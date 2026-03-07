  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +9
Пловдив: +7 / +13
Варна: +6 / +10
Сандански: +9 / +15
Русе: +5 / +12
Добрич: +3 / +10
Видин: +7 / +14
Плевен: +6 / +14
Велико Търново: +4 / +13
Смолян: +3 / +7
Кюстендил: +10 / +14
Стара Загора: +4 / +11

Румен Петков: Премиерът и трима министри са знаели, че ще има удар и животът на хиляди наши сънародници ще бъде застрашен

  • Сподели в:
  • Viber
Румен Петков: Премиерът и трима министри са знаели, че ще има удар и животът на хиляди наши сънародници ще бъде застрашен

Стопкадър/БНТ
A A+ A++ A

Премиерът, външният, вътрешният министър и министърът на отбраната са знаели, че ще има удар, че ще има ответна реакция от Иран, че животът, здравето и спокойствието на хиляди наши сънародници ще бъдат застрашени, и не са ги предупредили да вземат мерки да се приберат в страната. На тези хора трябва да им бъде търсена съдебна отговорност.

Това каза бившият министър на вътрешните работи и председател на ПП АБВ Румен Петков в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС. 

Така Петков коментира изказването на служебния министър на външните работи Надежда Нейнски отпреди дни, че правителството е знаело за планираните удари от страна на Израел и САЩ срещу Иран.

"Аз лично съветвам всички наши сънародници, които бяха подложени на това издевателство, да съдят българското правителство за това, че не ги е предупредило. Българското правителство има конституционни задължения, те са се клели пред Народното събрание и въпреки това не предупредиха нашите сънародници. Това престъпление трябва да бъде преосмислено от всички ни“, категоричен бе Румен Петков.

#Румен Петков

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?