Русия атакува Украйна с хиперзвукови ракети "Циркон"

Няколко украински града, включително столицата Киев, Харков и пристанищният град Одеса тази нощ бяха атакувани с ракети от руската армия. Според мониторингови канали са използвани и хиперзвукови ракети "Циркон", които са изстреляни от Кримския полуостров в посока столицата Киев и намиращия се североизточно оттам град Коростен в Житомирска област.

В Киев е имало множество експлозии, а кметът на града Виталий Кличко заяви, че противовъздушната отбрана е успяла да унищожи голяма част от ракетите, но има материални щети.

В Харков, Източна Украйна, е била поразена 5-етажна жилищна сграда. Първоначално бе съобщено, че жертвите са поне две, а ранените са 10 (сред тях 11-годишно момче и 17-годишно момиче). Спасителните екипи обаче са открили още три трупа под развалините, както и двама тежко ранени. По думите на кмета на Харков Игор Терехов, блокът е на практика напълно унищожен. В близкото градче Чугуев са ранени мъж и жена след атака с дрон по тяхната къща, която се е запалила.

Има и една жертва в Днепропетровска област. В Одеса атаката бе и ракети, и с дронове откъм Черно море, като в града е имало силни взривове. Ракети са били изстреляни и по Новодестровск, Черновицка област, както и по населени места в Черкаска област. В Запарожието има ранено бебе при удар по жилищна сграда.