Иран пак стреля по самолетоносача "Ейбрахам Линкълн".
Иран изстреля ракета по посока на американския самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“ (Abraham Lincoln), съобщи иранската армия.
Централното командване на САЩ (CENTCOM) категорично отхвърли тези твърдения като дезинформация. В официално изявление се посочва, че ракетите дори не са се доближили до плавателния съд и „Ейбрахам Линкълн“ продължава активните си бойни операции без повреди.
Това не е първото съобщение за атака по „Ейбрахам Линкълн“. На 1 март 2026 г. Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) официално обяви, че е поразил самолетоносача с четири балистични ракети. По-късно, на 5 март, се появиха нови съобщения за атаки с дронове и крилати ракети в Оманския залив, като иранската страна твърдеше, че корабът е бил принуден да се отдалечи на над 1000 км от залива.
Засега самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн" остава в бойна готовност в Арабско море, изпълнявайки ролята на ключова платформа за въздушни удари срещу иранската военна инфраструктура.
В същото време стана ясно, че САЩ се готви да изпрати трети самолетоносач - "Джордж Буш" (USS George H.W. Bush) в Близкия изток. Два самолетоносача вече са там: "Ейбрахам Линкълн" и "Джералд Форд". Това ще доведе до наличието на три ядрени суперсамолетоносача в региона едновременно.