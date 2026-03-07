  • Instagram
Унгария освободи седемте задържани украинци

ФБ/Magyarország Kormánya
Унгария освободи седемте украинци, които задържа късно вчера със значителна сума пари, преднадзначени за украинската Държавна спестовна банка.

Украинският външен министър Андрий Сибига, който обвини по-рано унгарските власти в кражба и рекетьорство, съобщи, че седмината са се завърнали в страната си и са в безопасност.

Инцидентът изостри допълнително отношенията между Будапеща и Киев, обтегнати заради спирането на транзита на руски петрол през Украйна и унгарското вето върху европейския заем за страната.

Унгарският премиер Виктор Орбан се закани по-рано днес да навреди допълнително на Украйна, ако не поднови подаването на петрол по тръбопровода "Дружба", който бе повреден при руска атака в края на януари:

