Унгария освободи седемте задържани украинци
Унгария освободи седемте украинци, които задържа късно вчера със значителна сума пари, преднадзначени за украинската Държавна спестовна банка.
Украинският външен министър Андрий Сибига, който обвини по-рано унгарските власти в кражба и рекетьорство, съобщи, че седмината са се завърнали в страната си и са в безопасност.
Инцидентът изостри допълнително отношенията между Будапеща и Киев, обтегнати заради спирането на транзита на руски петрол през Украйна и унгарското вето върху европейския заем за страната.
Унгарският премиер Виктор Орбан се закани по-рано днес да навреди допълнително на Украйна, ако не поднови подаването на петрол по тръбопровода "Дружба", който бе повреден при руска атака в края на януари:
