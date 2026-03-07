  • Instagram
Пеевски ще сезира прокуратурата за твърдения на Теодора Георгиева

Пеевски ще сезира прокуратурата за твърдения на Теодора Георгиева
Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски обяви, че сезира ad hoc прокурора, Софийската градска прокуратура и Европейската прокуратура за "лъжливите твърдения, изфабрикувани във фалшив "сигнал" от отстранената заради тежки нарушения прокурор Теодора Георгиева."

Пеевски определи сигнала, който тя е подала като активно мероприятие на ПП-ДБ.

По-рано Теодора Георгиева, която преди две седмици беше призната от Колегията на Европейската прокуратура за виновна в тежко дисциплинарно нарушение, изпрати сигнал до Министерството на правосъдието, в който се оплаква от натиск и заплахи от висши представители на прокуратурата и санкциониран от Съединените щати и Великобритания политически лидер.

А служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов сезира за сигнала вътрешния министър Емил Дечев, за да бъде назначена охрана на Георгиева.

