Пеевски ще сезира прокуратурата за твърдения на Теодора Георгиева
Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски обяви, че сезира ad hoc прокурора, Софийската градска прокуратура и Европейската прокуратура за "лъжливите твърдения, изфабрикувани във фалшив "сигнал" от отстранената заради тежки нарушения прокурор Теодора Георгиева."
Пеевски определи сигнала, който тя е подала като активно мероприятие на ПП-ДБ.
По-рано Теодора Георгиева, която преди две седмици беше призната от Колегията на Европейската прокуратура за виновна в тежко дисциплинарно нарушение, изпрати сигнал до Министерството на правосъдието, в който се оплаква от натиск и заплахи от висши представители на прокуратурата и санкциониран от Съединените щати и Великобритания политически лидер.
А служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов сезира за сигнала вътрешния министър Емил Дечев, за да бъде назначена охрана на Георгиева.
Още по темата:
- » ДПС-Кърджали номинира Делян Пеевски за водач на листа
- » Пеевски посреща ученици в Музея на сглобката (СНИМКИ)
- » Пеевски: За България е чест и привилегия да бъде в Съвета за мир на Доналд Тръмп