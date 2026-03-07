  • Instagram
Бургас: +5 / +9
Пловдив: +7 / +13
Варна: +6 / +10
Сандански: +9 / +15
Русе: +5 / +12
Добрич: +3 / +10
Видин: +7 / +14
Плевен: +6 / +14
Велико Търново: +4 / +13
Смолян: +3 / +7
Кюстендил: +10 / +14
Стара Загора: +4 / +11

Пролетна събота, живакът удря 18 градуса

Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над планинските и източните райони с временни увеличения на облачността. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, по ниски в Източна България, в София – около 15°=

В планините ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 3°.

По Черноморието ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат от 7° до 9°. Температурата на морската вода е 5°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

В неделя ще преобладава слънчево време, сутринта в отделни райони в низините и котловините – с ниска облачност или мъгла. По-късно през деня над източните и крайните югозападни райони облачността ще се увеличи и в понеделник ще има по-значителни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е от източната четвърт, предимно умерен. Минималните температури ще са около нулата, а максималните в понеделник - между 7° и 12°.

