Германия предупреди, че войната в Иран може да предизвика нова миграционна вълна към Европа

Германия предупреди, че войната в Иран, може да доведе до нов поток мигранти към Европа, тъй като конфликтът продължава да създава нестабилност в региона. Германският министър на външните работи Йохан Вадефул изрази тази загриженост по време на разговори в Берлин с нидерландския му колега Том Берендсен, като отбеляза, че по-широките последици от войната вече стават видими.

Според Вадефул ситуацията, породена от бойните действия, е драматична по няколко причини, особено от хуманитарна гледна точка. Той подчерта, че европейските страни трябва да работят, за да предотвратят големи групи вътрешно разселени хора да се превърнат в бежанци, насочващи се към Европа. Германското правителство, каза той, има за цел да намали мащаба на хуманитарната криза чрез засилване на помощта в региона.

В подкрепа на тази инициатива Берлин планира да отпусне близо 100 милиона евро допълнителна хуманитарна помощ. Вадефул посочи Ливан като пример за влошаващата се ситуация, описвайки нова и тревожна динамика там, тъй като броят на разселените лица продължава да расте. Германският подход, обясни той, е да се предоставя помощ директно в засегнатите райони в Близкия изток, за да се облекчи натискът върху населението, принудено да напусне домовете си.

В същото време Вадефул подчерта, че Германия не обмисля да изпраща системи за противовъздушна отбрана в страните, които са цел на иранските атаки. Той заяви, че приоритетът на правителството остава Украйна, където доставените от Германия системи вече играят ключова роля в защитата срещу руските удари. Повечето от наличните германски системи за противовъздушна отбрана, включително "Пейтрът", вече са предоставени на Киев.

„Ако имахме някакви останали възможности в тази област, първо щяхме сериозно да обмислим тяхното предоставяне на Украйна“, отбеляза Вадефул, добавяйки, че именно по тази причина Берлин в момента не обсъжда подобни доставки за други държави.

Нидерландският министър на външните работи Том Берендсен подчерта, че страните, засегнати от иранските атаки, трябва да получат подкрепа, където е възможно. Той изтъкна значението на поддържането на единна позиция между партньорските държави, като посочи големите сигурностни и икономически интереси на Европа в региона.

Берендсен също така разкри, че Нидерландия обмисля възможността за разполагане на фрегата в Средиземно море като част от френската групировка около самолетоносача „Шарл де Гол“, с цел засилване на присъствието на съюзнически сили и подпомагане на регионалната стабилност.