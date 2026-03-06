ЕС и унгарската опозиция скастриха Зеленски след заплахите му към Орбан

Европейският съюз и представители на унгарската опозиция остро критикуваха украинския президент Володимир Зеленски за последните му изказвания към унгарския премиер Виктор Орбан, определяйки ги като заплаха. Коментарите бяха направени на фона на нарастващо напрежение между Киев и Будапеща, свързано с прекъсвания в транзита на руски петрол през тръбопровода „Дружба“.

Зеленски намекна, че украинските войници могат да получат „адреса“ на Орбан, за да му говорят „на техния език“, което предизвика остри реакции. Орбан, от своя страна, обвини Украйна в умишлено блокиране на петролния транзит и отговори, като спря санкциите на ЕС срещу Русия и забави отпускането на заем от 90 милиарда евро за Украйна, обещавайки да прекъсне това, което нарече „украинска петролна блокада“.

Петер Мадяр, лидер на опозиционната партия Тиса в Унгария, призова властите на ЕС да прекъснат връзките с Украйна, докато Зеленски не изясни думите си и не се извини на унгарските граждани. Мадяр подчерта, че нито Украйна, нито Русия не трябва да имат право да заплашват Унгария – суверенен член на ЕС и НАТО.

Брюксел също изрази загриженост, призовавайки за деескалация. Президентът на Европейския съвет Антонио Коща се опитва да намали напрежението между Украйна и Унгария и намери начин да се отпусне заемът от ЕС. Представител на Европейската комисия подчерта, че езикът на Зеленски е „неприемлив“ и че заплахите срещу държави членки на ЕС са недопустими. Подобно мнение изрази и говорителят на ЕК Олоф Гил, критикувайки провокативната реторика и призовавайки и двете страни да намалят напрежението.

Спорът се развива на фона на арестуването и изгонването на седем служители на държавната украинска банка от унгарските власти, които превозвали пари и злато. Унгарските власти свързват задържането със съмнения за пране на пари, докато Украйна осъди действията като „държавен тероризъм“ и „вземане на заложници“, заплашвайки с контрасанкции.

Европейската комисия заяви, че следи развитието на събитията, включително напрежението около тръбопровода „Дружба“ и случаите с конфискувани украински пари, но няма допълнителни подробности. По-ранните коментари на Зеленски за заема от ЕС косвено бяха насочени към Орбан, като той предупреди, че ако първата вноска от 90-милиардната помощ бъде блокирана, украинските сили ще получат съответния адрес, за да действат директно.