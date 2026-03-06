Владимир Зографски пише история!

Исторически ден за българския спорт! Владимир Зографски се качи на подиума в старт от Световната купа по ски скок за пръв път в кариерата си!



Той се нареди трети в Лахти, Финландия. Зографски даде четвърти резултат в състезанието, но впоследствие победителят Домен Превц от Словения беше дисквалифициран. Причината - с 1 сантиметър по-дълги ски от разрешеното.

Превц направи скок от 129 м за 138,8 точки. Това щеше да му осигури и предсрочно спечелване на Световната купа, както и рекордна в историята седма поредна победа.

Така за победител бе обявен германецът Филип Раймунд. Олимпийският шампион на малка шанца направи опит от 122,5 м, който му донесе 129,3 точки.

124,5 метра

Втори се класира австриецът Даниел Чофених със 124,5 м и 128,6 точки. Зографски също направи опит от 124,5 м, но по-ниските му оценки за стил му донесоха сбор от 127,2 точки.



До момента най-доброто класиране на Еър Влади отново беше във Финландия. Той се класира четвърти в Рука в началото на този сезон - на 29 ноември.

Сега обаче Зографски се качи на подиума - нещо, което бе не правил никога преди в старт от Световната купа при мъжете. След българина останаха Грегор Дешванден от Швейцария, Анти Аалто от Финландия и Рьою Кобаяши от Япония.



Състезанието в Лахти се проведе без квалификация и само в един опит, а участие в него взеха 67 скачачи. В събота във финландския град ще има още един индивидуален старт, а в неделя предстои и отборна надпревара.