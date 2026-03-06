Срам! Рая Назарян напсува депутати в Парламента (ВИДЕО)

Председателката на Народното събрание Рая Назарян бе уловена от микрофоните как отправя обидни думи към народни представители. Инцидентът се случи тази сутрин по време на дебат за промени в парламентарната работна програма.

В пленарната зала цареше хаос, породен от различни предложения и искания на депутатите. Назарян обяви процедура за гласуване. В този момент микрофонът ѝ беше изключен, но микрофонът за изказвания на народните представители записа думите ѝ.

Първо тя се обърна към залата:

„Нека да приключим с това. Едно по едно, не може едно върху друго. Айде малко ред да има!“

След това, явно ядосана, Назарян се обърна към зам.-председателя на НС Костадин Ангелов, като намекна за други народни представители:

„Ааа, ще ви таковам и че*иджиите всички!“

Видеозапис от скандала се разпространи в социалните мрежи моментално. Рая Назарян е депутат от партия ГЕРБ. На 18 февруари от „Продължаваме промяната“ обявиха, че подготвят подписка за отстраняването ѝ от поста председател на НС, след като тя блокирала законодателна инициатива за премахване на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски от НСО.

Към момента обаче изглежда, че не са събрани достатъчно подписи – поне 80 – за да се стартира процедурата по свалянето ѝ.