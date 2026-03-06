Средната заплата в обществения сектор с 60 евро по-висока от частния сектор

Хората на бюджетни заплати взимат средно с 60 евро на месец повече от тези в частния сектор, показват данни на НСИ. Средната заплата в обществения сектор през миналата година е 16 511 евро, което прави 1376 евро на месец, а в частния сектор е 15 789 евро за година, или 1316 евро на месец.

Но в редица сектори от икономиката заплатите в частните фирми са по-големи от тези в държавните предприятия. Оказва се, че при избор на работно място не е толкова важно дали става въпрос за частна фирма или бюджетна организация, а точната сфера на работа и какви условия предлагат на наетите хора. Например в здравеопазването и в информационните технологии в частните фирми дават много по-високи заплати от тези в обществения сектор, пише „Труд“.

Средната заплата в здравеопазването в частния сектор през миналата година е 20 777 евро, което прави 1731 евро на месец. В обществения сектор в здравеопазването дават средно над 500 евро по-малко - 1214 евро на месец.

В сектора “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, където влизат и програмистите, разликите във възнагражденията са още по-големи. В частния сектор заплатите са средно 3012 евро на месец, а в обществения - 1615 евро. Оказва се, че в частните фирми в сферата на информационните технологии възнагражденията са с близо 1400 евро или с 87 на сто по-високи от тези в обществения сектор.

В сектора “Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” заплатите в частните фирми са средно 1136 евро на месец при едва 932 евро в обществения сектор. Разликата е над 200 евро на месец в полза на частните фирми.

Сред другите сфери, в които частният бизнес дава по-високи заплати от държавните структури, са “Операции с недвижими имоти”, “Професионални дейности и научни изследвания”, “Административни и спомагателни дейности”, “Култура, спорт и развлечения”.

Но има редица сектори, в които работата в държавна структура е по-добре платена. Най-яркият пример е енергетиката. В сферата “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” средната заплата в обществения сектор е 2248 евро, а в частния е само 1488 евро. В тази сфера в обществения сектор взимат средно със 760 евро, или с над 50 на сто повече от частния. Причината за това са държавни предприятия, като АЕЦ “Козлодуй”, в които заплатите са много високи.

В образованието бюджетните заплати също са по-високи от тези в частните фирми. В държавното и общинско образование средната заплата е 1475 евро, а в частния бизнес е 1394 евро. В сферата “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” заплатите в обществения сектор също са по-високи от тези в частния. Но в обществения сектор в тази сфера работят малко хора, а в частния са стотици хиляди и съответно има хора на много ниско платени позиции.