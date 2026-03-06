Експертизите потвърдиха: Калушев е убил младежите край Околчица с един куршум, телата са освободени

Прокуратурата е освободила телата на тримата души, открити простреляни в кемпер под връх Околчица, за да бъдат погребани от близките им, съобщи сайта „Гласове“.



Според окончателните заключения на съдебномедицинските експертизи Ивайло Калушев е застрелял двамата си спътници с по един куршум в главата, след което е сложил край на живота си. Жертвите са 23-годишният Николай Златков и 15-годишно момче.

Разследването установи, че смъртта на младежите е настъпила мигновено. Още в началото на досъдебното производство прокуратурата съобщи, че на мястото са открити пистолет „Глок“ и револвер „Колт“, законно притежавани от извършителя. Данните от аутопсиите и балистичните експертизи потвърдиха версията за последователно извършени две убийства и последвало самоубийство.

Случаят предизвика широк обществен отзвук заради биографията на извършителя. В миналото Ивайло Калушев е участвал като доброволец в спасителни акции, включително в пещерата „Духлата“. В хода на разследването се появиха и данни, че той е бил секретен сътрудник на ДАНС, но основният фокус на криминалистите остана върху механизма на престъплението и мотивите за него.

Трагедията край Околчица е част от по-мащабно разследване, обхващащо и откритите тела в опожарената хижа „Петрохан“. МВР разпространи видеозаписи, документиращи поведението на групата около Калушев, които показват как членовете ѝ му се кланят. При огледите разследващите иззеха записки, насочващи към специфични религиозни практики и икономически интереси.