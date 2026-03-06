  • Instagram
Кризисният щаб към МВнР: За три дни от ОАЕ са се прибрали над 1000 души

Кризисният щаб към МВнР: За три дни от ОАЕ са се прибрали над 1000 души
За три дни са се прибрали от ОАЕ 1000 души, обяви кризисният щаб към МВнР на брифинг пред медиите.

В момента пътува полет за Дубай, който ще прибере още български граждани.

Оказана е помощ за евакуация на над 300 души, които се намират в различни точки на региона, от които 130 по въздушен път и 170 по сухопътен начин.

От щаба увериха, че има организирани полети за следващите дни между туроператорете и въздушните превозвачи.

Направена е уговорка за полети за прибирани и на туристите и от Малдиви.

Към момента остават затворени летищата в Доха, Кувейт и Бахрейн.

"В готовност сме при възможност да организираме чартър от съседно летище за извеждане на пътници от там", заявиха от щаба.

#Дубай

