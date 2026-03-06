Кризисният щаб към МВнР: За три дни от ОАЕ са се прибрали над 1000 души
За три дни са се прибрали от ОАЕ 1000 души, обяви кризисният щаб към МВнР на брифинг пред медиите.
В момента пътува полет за Дубай, който ще прибере още български граждани.
Оказана е помощ за евакуация на над 300 души, които се намират в различни точки на региона, от които 130 по въздушен път и 170 по сухопътен начин.
От щаба увериха, че има организирани полети за следващите дни между туроператорете и въздушните превозвачи.
Направена е уговорка за полети за прибирани и на туристите и от Малдиви.
Към момента остават затворени летищата в Доха, Кувейт и Бахрейн.
"В готовност сме при възможност да организираме чартър от съседно летище за извеждане на пътници от там", заявиха от щаба.
Още по темата:
- » С два полета от Оман и Дубай връщат днес още 290 български граждани
- » Самолетът с първите български туристи от Дубай ще кацне във Варна към 15:30 ч.
- » ОАЕ поемат разходите на блокирани пътници, хотелите в Дубай нямат право да гонят гости
Коментирай
Най-четено от Свят
Израел и САЩ удариха Иран, експлозии разтърсиха Техеран08:55 28.02.2026 | Свят
Иран моли ООН да спре войната18:45 03.03.2026 | Свят
Последно от Свят