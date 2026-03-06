Правителството смени шефа на НАП

Служебното правителство освободи от длъжност изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) Христо Марков. Промяната влиза в сила от 9 март, като правителственото решение вече е публикувано официално в правно-информационната система на Министерския съвет.

Нов ръководител

Начело на приходната агенция застава Милена Кръстанова. Според официалната информация от институцията, тя работи в системата на НАП от 1999 година и притежава значителен професионален опит. През годините Кръстанова е заемала различни експертни и ръководни позиции, като основният ѝ фокус е бил в сферата на обслужването на данъкоплатците.

Кариерно развитие

От 2007 година новият ръководител оглавява дирекция "Обслужване" в Териториалната дирекция на НАП в София. Управленският ѝ опит на национално ниво започва през януари 2015 година, когато е назначена за заместник изпълнителен директор на приходната агенция.

Институционално отразяване

Към момента на оповестяване на правителственото решение, административната рокада все още не е официално отразена на уебсайта на Националната агенция за приходите.