Легенда на България скочи срещу пенсиите

Легенда на България скочи срещу пенсиите
"256 евро? Крайно недостатъчна пенсия за българските певци!" Това заяви легендарният изпълнител Панайот Панайотов по повод проекторешението държавата да отпусне пожизнени възнаграждения на 42-ма родни музиканти за принос към българската култура пред "България днес".

Предложението трябва да бъде обсъдено от парламентарната комисия по култура.

"Да си музикант е призвание, но чисто биологически ние сме нормални хора. Трябва да ядем, да пазаруваме, да зареждаме бензин. По случайност и аз получавам точно 256 евро – награда от България.

Мога да кажа, че тези пари не стигат – нито на хората в столицата, нито на тези в провинцията", категоричен е изпълнителят.

"Голям жест към дейците! Сигурно управляващите са горди, тупат се в гърдите и казват: "Вижте колко сме великодушни към вас!", коментира иронично Панайотов.

