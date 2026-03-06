Блокираните българи на Малдивите се прибират, но на висока цена

Блокирани на Малдиви българи се прибират у дома. Докато са на острова, те покриват сами допълнителните си разходи по престой, както и чартърния полет до България. Това е доказателство, че конфликтът в Близкия изток вече се отразява и на туристическия сектор. Според представители на бранша, туроператорите търпят сериозни финансови загуби.

Конфликтът в Близкия изток заварва Георги Чочев и семейството му на почивка на Малдивите.

"Аз пристигнах на 25 февруари, на 28-и разбрахме какво се случва. Още тогава се свързах с агенцията, с която пътувам. Започнаха да ни търсят билети. Бях готов предварително да си прекратя ваканцията, за да мога да се прибера", каза вицепрезидентът на Българската федерация по тенис Георги Чочев пред Bulgaria ON AIR.

Георги не е единственият в подобна ситуация, много българи като него чакат възможност да се приберат.

Билети няма, туристите са в паника

Според блокираните туристи ситуацията е несигурна, а свободните места в самолетите се намират изключително трудно.

"Ние не знаем какво чакаме. Чакаме някой да си намери билет като от лотарията. Да ти се падне билет, за да можеш да си тръгнеш. Тук има хора с малки деца. На единия човек му свършват лекарствата – той е с четири байпаса и лекарствата му стигат само за още няколко дни. Той има полет, но чак след 10 дни", допълни Чочев.

Блокираните туристи се надяват на съдействие от държавата, но засега непредвидения престой на Малдивите заплащат сами. Туристите казват още, че не получават съдействие от държавата. Обединяват се и успяват сами да организират чартърния полет, с който се прибират у дома в неделя.

"Хората ще кажат: "Защо те се оплакват, те са на Малдиви". Не пожелавам на нито един човек да изживява това, което изживяваме ние със семействата си тук, защото всеки го чака някой вкъщи", на мнение Чочев.

Туристическият бранш вече е на загуба

Проблемът се отразява сериозно и на туристическите агенции, които поемат част от разходите на туристите, останали в засегнатите региони.

"Най-пряко засегнати дестинации са Катар, Йордания и Дубай. Имаме туристи, които бяха засегнати от военните действия. Имахме група в Йордания, която замина на 27 февруари. Действията се развиха на 28-и и ги завари там", коментира представителят на туристическа агенция Богомила Ватева.

Освен директните разходи, туроператорите отчитат и сериозен спад в желанието на хората да пътуват.

"Определено се наблюдава спад изобщо в желанието за пътуване. Ние сме един от най-засегнатите сектори, защото хората са изплашени. Не говоря само за конкретно засегнатите дестинации – дори места като Египет търпят големи щети. Хората се притесняват, искат да анулират пътуванията си и са готови да платят неустойки, вместо да поемат риск", обясни Ватева.

Според туроператорите, докато ситуацията в Близкия изток не се успокои, се очаква отливът на туристи да продължи, а загубите за туристическия сектор да се увеличават.